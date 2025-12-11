Скидки
Ральф Шумахер: Лэнса Стролла не должно быть в Формуле-1

Ральф Шумахер: Лэнса Стролла не должно быть в Формуле-1
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о канадском пилоте «Астон Мартин» Лэнсе Стролле.

«Говоря честно, это уже неприемлемо. Если честно, с учётом выступления победителя Формулы-2 Леонардо Форнароли он заслуживает места в кокпите в тысячу раз больше.

Но мне интересно, что будет дальше. По правде говоря, даже Лоуренс Стролл не может больше закрывать глаза на эту проблему. На мой взгляд, его вообще больше не должно быть в Формуле-1. Это определённо так», – приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport.

Cтролл по итогам сезона-2025 занял 16-е место в личном зачёте, набрав 33 очка.

Стролл — худший пилот Ф-1 в 2025-м, Хэмилтон — 7-й, Норрис — 3-й — Motor Sport Magazine
