Хюлькенберг: выступления рядом с Бортолето стали полезным уроком

Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг высказался о совместных выступлениях с Габриэлом Бортолето.

«Разумеется, выступления рядом с Бортолето стали полезным уроком. Если ты новичок, то это не значит, что ты не можешь показывать скорость или не умеешь пилотировать болид. Мы все были новичками. В какой-то момент ты начинаешь гоняться в Формуле-1.

Конечно, пилотаж Бортолето впечатляет. Его действия за рулём, техника. Он очень силён в этом. Честно говоря, я очень многому у него научился. Мы обмениваемся идеями, изучаем данные друг друга. Так что, безусловно, это полезно», — приводит слова Хюлькенберга RacingNews365.