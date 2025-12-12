Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг: выступления рядом с Бортолето стали полезным уроком

Хюлькенберг: выступления рядом с Бортолето стали полезным уроком
Комментарии

Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг высказался о совместных выступлениях с Габриэлом Бортолето.

«Разумеется, выступления рядом с Бортолето стали полезным уроком. Если ты новичок, то это не значит, что ты не можешь показывать скорость или не умеешь пилотировать болид. Мы все были новичками. В какой-то момент ты начинаешь гоняться в Формуле-1.

Конечно, пилотаж Бортолето впечатляет. Его действия за рулём, техника. Он очень силён в этом. Честно говоря, я очень многому у него научился. Мы обмениваемся идеями, изучаем данные друг друга. Так что, безусловно, это полезно», — приводит слова Хюлькенберга RacingNews365.

Материалы по теме
Бортолето возглавил рейтинг пилотов по ущербу машине в 2025 году, Норрис – в топ-3
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android