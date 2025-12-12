Херберт предостерёг Оскара Пиастри от ухода из «Макларена» после проигрыша титула

61-летний британский гонщик, выступавший в Формуле-1, и экс-стюард Джонни Херберт высказался о возможном уходе Оскара Пиастри из «Макларена».

«У Оскара есть все качества, чтобы стать чемпионом мира, без сомнений. Были гонки, где он просто пропадал, его не было. Если бы у него была та ментальная устойчивость, о которой все говорят, этого бы не случилось. Он был в машине, способной выигрывать гонки. Это показатель. И я уверен, Марк Уэббер прекрасно понимает, что он должен проследить, чтобы такое больше не повторялось.

В данный момент я могу представить, что Оскар подумывает о том, чтобы уйти из «Макларена». Сейчас он может чувствовать такую фрустрацию, что ему хочется искать другие варианты. Но зачем уходить из команды, которая действительно может дать тебе машину для победы в чемпионате мира? Если он перейдёт, например, в «Феррари»— нет никакой гарантии, что он получит шанс стать чемпионом. Если в «Мерседес» — тоже нет гарантии. Команды, которые сегодня действительно могут дать титул, — это «Макларен» и, возможно, «Ред Булл».

Но в одной из машин сидит Макс. Захотел бы он идти в такую среду? На том ли он этапе своей карьеры, чтобы совершать настолько рискованный шаг? Для Оскара сейчас всё перед ним. Всё на его совести или на их общей», — приводит слова Херберта издание RacingNews365.