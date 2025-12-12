«Есть сожаление, что не поработал со Стеллой». Арривабене поздравил «Макларен»

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене отреагировал на оформление «Маклареном» «золотого» дубля в сезона-2025 в виде чемпионства в Кубке конструкторов и в личном зачёте.

«Поздравляю Норриса, возможно, он мог выиграть титул раньше, но в решающие моменты он был молодцом. Хочу подчеркнуть заслуги команды: «Макларен» провёл 26 лет без Кубка конструкторов и 17 — без титула в личном зачёте; они прошли через пустыню, заново создавая позитивный менталитет. У меня есть сожаление, что я не поработал со Стеллой — мне бы этого хотелось, но он покинул компанию до моего прихода», — приводит слова Арривабене FormulaPassion.