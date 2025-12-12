Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Туррини — о сезоне-2025: такой финал увеличит популярность Ф-1. А итальянцы в депрессии

Туррини — о сезоне-2025: такой финал увеличит популярность Ф-1. А итальянцы в депрессии
Комментарии

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о прошедшем Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«До конца. Ферстаппена даже не было на свете, когда в кино вышел «Рокки 4». «До конца», — говорил Иван Драго в начале последнего раунда. Ну, потом выиграл Бальбоа.

Уверен, что больше того, что он сделал до сих пор, чтобы сохранить живой мечту о ремонтаде, честно говоря, огромный Макс сделать бы не мог. Включая поул в Абу-Даби. Я уже говорил, что лично ставлю его в топ-5 современной эпохи начиная с 1975 года. Точка.

После этого — если только в Норриса не попадёт метеорит, не вижу, как Ландо мог бы проиграть чемпионат. Хотя иногда (см. Мэнселл-86) и случается сумасшедший метеорит… В любом случае вне обсуждения, что такой финал ещё больше увеличит и без того огромную популярность Формулы-1 в мире. Нравится это или нет, но так оно и есть.

А мы итальянцы и, предположительно, болеем за «Феррари», так что мы просто в депрессии — и всё. Должен сказать, что, к счастью, опустился занавес над унизительным сезоном. Хэмилтон, который в третий раз подряд не проходит в первый сегмент (в четвёртый, если считать квалификацию на спринт в Катаре), — это за пределами смущения. Тем более на фоне выступлений Леклера. Льюис там, в Абу-Даби, сказал, что у него больше нет слов.
У меня — тоже», — написал Туррини в своём блоге.

Материалы по теме
Кто как провёл сезон Формулы-1? Краткие реплики по каждому гонщику и команде
Кто как провёл сезон Формулы-1? Краткие реплики по каждому гонщику и команде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android