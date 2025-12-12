Туррини — о сезоне-2025: такой финал увеличит популярность Ф-1. А итальянцы в депрессии

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о прошедшем Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

«До конца. Ферстаппена даже не было на свете, когда в кино вышел «Рокки 4». «До конца», — говорил Иван Драго в начале последнего раунда. Ну, потом выиграл Бальбоа.

Уверен, что больше того, что он сделал до сих пор, чтобы сохранить живой мечту о ремонтаде , честно говоря, огромный Макс сделать бы не мог. Включая поул в Абу-Даби. Я уже говорил, что лично ставлю его в топ-5 современной эпохи начиная с 1975 года. Точка.

После этого — если только в Норриса не попадёт метеорит, не вижу, как Ландо мог бы проиграть чемпионат. Хотя иногда (см. Мэнселл-86) и случается сумасшедший метеорит… В любом случае вне обсуждения, что такой финал ещё больше увеличит и без того огромную популярность Формулы-1 в мире. Нравится это или нет, но так оно и есть.

А мы итальянцы и, предположительно, болеем за «Феррари», так что мы просто в депрессии — и всё. Должен сказать, что, к счастью, опустился занавес над унизительным сезоном. Хэмилтон, который в третий раз подряд не проходит в первый сегмент (в четвёртый, если считать квалификацию на спринт в Катаре), — это за пределами смущения. Тем более на фоне выступлений Леклера. Льюис там, в Абу-Даби, сказал, что у него больше нет слов.

У меня — тоже», — написал Туррини в своём блоге.