Лоусон — о подготовке к сезону-2026: за год в Ф-1 многому не научишься

Лоусон — о подготовке к сезону-2026: за год в Ф-1 многому не научишься
Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий «Рейсинг Буллз», высказался о сезоне-2026, где в силу вступает новый технический регламент.

«Поможет ли мне опыт? Да, но в то же время и для меня это будет совершенно новая машина. Конечно, здорово иметь лишний год [опыта], и я думаю, что многому научился за этот год, но главное для меня — быть максимально готовым к следующему сезону.

Усвоение всех уроков, полученных в этом сезоне, будет очень важно в следующем году. Я ожидаю, что команда, вероятно, будет немного полагаться на меня, но в то же время я провёл всего один сезон, и хотя за это время в Формуле-1 многому не научишься, я надеюсь, что впереди будет ещё много лет, чтобы обучиться», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

