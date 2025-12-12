Скидки
ФИА планирует внести изменения в терминологию Ф-1 в 2026-м, чтобы избежать путаницы
Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис заявил, что в ФИА хотят внести изменения в терминологию нового технического регламента, чтобы не вызывать путаницы среди фанатов.

«Мы пересматриваем некоторую терминологию, потому что хотим сделать её понятной и простой для болельщиков, чтобы они понимали, что происходит. Мы хотим иметь единые термины, которые команды используют при переговорах с пилотами по радио, которые используют комментаторы на телевидении, и те же термины — в регламенте. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы создать простую терминологию.

Я не хочу сейчас вдаваться в детали того, как будет звучать каждый из этих терминов, потому что мы также обсуждаем их с другими заинтересованными сторонами. Но мы этим занимаемся», — приводит слова Томбасиса Autosport.

Когда ФИА официально представила регламент 2026 года во время прошлогоднего Гран-при Канады, различные режимы назывались X-mode, Z-mode и Manual Override Mode. Однако эти названия посчитали слишком сложными и запутанными для болельщиков — особенно учитывая, что последнее быстро сократили до MOM. Позже X-mode и Z-mode были переименованы в правилах в «режим работы на прямых» и «режим прохождения поворотов», а команды вскоре начали сокращать первое до SLM.

