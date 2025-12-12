Скидки
«Стал невероятно совершенной личностью». Марко — о взаимоотношениях с Максом Ферстаппеном

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о своих взаимоотношениях с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном.

«Наша связь, безусловно, была очень тесной, возможно, самой тесной, которая у меня когда-либо была с гонщиком. И что было удивительно, так это то, что Макс с каждым годом становился всё быстрее, взрослее и лучше.

Я пока не вижу конца этому развитию, хотя он уже является лучшим гонщиком. И это было самое интересное. У нас почти никогда не возникало разногласий. Было несколько случаев, когда он совершал глупые поступки на ранних этапах карьеры. Но чем успешнее он становился, тем проще становился его подход.

Он стал намного спокойнее, у него почти не бывает срывов, которые были естественны в начале, и он стал невероятно совершенной личностью для своего возраста», — приводит слова Марко издание ORF.

Марко рассказал о своём диалоге с Ферстаппеном после увольнения из «Ред Булл»
