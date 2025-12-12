Скидки
Авто Новости

Дуэн три раза за три дня разбил болид в одной связке поворотов на тестах Супер Формулы

Дуэн три раза за три дня разбил болид в одной связке поворотов на тестах Супер Формулы
Комментарии

22-летний австралийский гонщик Джек Дуэн, бо́льшую часть сезона-2025 выполняющий функции резервного и тест-пилота команды Формулы-1 «Альпин», во время тестов новичков Супер Формулы на «Сузуке» трижды разбил болид за три дня.

Австралиец на протяжении трёх дней подряд не справлялся с прохождением сложной комбинации поворотов «Дегнер 1» и «Дегнер 2». В каждой аварии он избежал травм.

Фото: Кадр из трансляции со второго дня тестов

Джек на тестах на трассе «Сузука» выступает за команду «Релиз Кондо Рейсинг» с силовой установкой от «Тойоты». В заездах, которые прошли сегодня, 12 декабря, австралиец успел показать седьмое из 13 новичков время — 1:39.378. Лучший результат показал юниор «Макларена» Уго Угочукву, выступающий за коллектив «Вантелин Тим Томс» — 1:37.770.

Комментарии
