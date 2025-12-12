«Был бы Хорнер, мы бы не увидели это». Башмаков — о титульной борьбе в Ф-1 в 2025-м

Российский автоспортивный комментатор Владимир Башмаков высказался о развитии болида RB25 команды «Ред Булл» в сезоне-2025 Формулы-1.

«Потрясающий сезон «Ред Булл». И я сказал [ранее]: «Был бы Хорнер на капитанском мостике, может быть [в финале] они действовали бы по-другому». Но поговаривают, что, если бы Хорнер был на капитанском мостике, мы бы вообще всего этого не увидели, потому что Хорнер был против дальнейшего технологического развития машины.

Дело в том, что, говорят, Хорнер предлагал ещё в апреле всё бросить, он сказал: «Понятно, с этой машиной мы далеко не уедем, давайте переключимся на 2026 год». Инженеры были против. Для Пьера Ваше это было дело чести, потому что в начале года что говорили? «Понятно, без Ньюи «Ред Булл» ничего не может, ни на что не способен. Ваше этот построил какое-то ведро с гайками, его обновления совершенно не работают». Но мы увидели, начиная с Великобритании, было привезено несколько обновлений переднего крыла, днища…

Ваше всё это исправил, показал, что базово машина хорошая. С другой стороны, ДНК этой машины всё равно идёт от чертежей Эдриана Ньюи, и что сам Ваше построит по новому регламенту, мы увидим уже в следующем году», — сказал Башмаков в видеоролике в своей группе «ВКонтакте».