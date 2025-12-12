Скидки
Мохаммед бен Сулайем переизбран президентом ФИА. Других кандидатов не было

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем по итогам выборов президента федерации на Генеральной ассамблее ФИА в Ташкенте был переизбран на второй срок.

Выборы состоялись сегодня, 12 декабря, в Узбекистане. По итогам голосования бен Сулайем получил 91,5% голосов.

Других кандидатов на выборах президента ФИА не было. Остальные желающие, претендующие на должность президента организации, столкнулись с проблемами с регистрацией из-за устава ФИА. Для участия в выборах кандидат должен представить «президентский список», включающий 10 человек: президента сената, заместителя президента по мобильности и туризму, заместителя президента по спорту и семь вице-президентов по спорту. Эти семь должны быть выбраны из числа утверждённых ФИА кандидатов во Всемирный совет автоспорта (WMSC) и представлять разные регионы: Северную и Южную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку, Ближний Восток и Северную Африку, Европу.

Комментарии
