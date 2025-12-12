Николай Грязин проведёт сезон-2026 чемпионата мира по ралли в «Лянче»

28-летний российский и болгарский раллийный и кольцевой автогонщик Николай Грязин проведёт сезон-2026 в чемпионате мира по ралли (WRC) в составе «Лянчи» в классе WRC2.

Фото: Пресс-служба «Лянчи»

«Мы рады объявить, что в 2026 году наш экипаж вновь выйдет на старт мирового чемпионата по ралли под знаменем Lancia HF Integrale Corsa. Спустя многие годы легендарное имя возвращается на мировую сцену — и для нас огромная честь быть частью этого исторического момента.

Возвращение «Лянчи» невозможно представить без короткого взгляда в прошлое. В истории ралли эта марка стала настоящим символом побед. «Лянча» доминировала в эпоху «группы B» с революционной Delta S4, а позже создала одну из самых успешных машин всех времён — Delta HF Integrale. Именно она принесла команде рекордное количество титулов и запомнилась болельщикам своей мощью, надёжностью и уникальным характером. Годы триумфов сделали «Лянчу» легендой, которую невозможно забыть.

Сегодня мы возвращаемся вдохновлённые этим наследием и стремлением показать, что дух «Лянчи» жив. Нас ждёт огромная работа, серьёзные вызовы и невероятные эмоции. И мы идём вперёд с гордостью, ответственностью и искренним энтузиазмом. 2026 год станет новым началом. Мы готовы», — приводит слова Грязина пресс-служба команды.

Николай будет выступать вместе со своим штурманом Константином Александровым. Во втором экипаже итальянского коллектива будет француз Йоан Россель и его штурман Арно Дуно.