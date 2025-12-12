Видео: «Хонда» опубликовала запись со звуком своей силовой установки на сезон-2026 Ф-1

Японская компания «Хонда» опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором записан звук силовой установки, разрабатывающейся на сезон-2026 Формулы-1.

С сезона-2026 «Хонда» будет сотрудничать с британским коллективом «Астон Мартин», поставляя для них свои силовые установки. До этого японцы работали с австрийской командой «Ред Булл».

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.

2. «Мерседес» — 469.

3. «Ред Булл» — 451.

4. «Феррари» — 398.

5. «Уильямс» — 137.

6. «Рейсинг Буллз» — 92.

7. «Астон Мартин» — 89.

8. «Хаас» — 79.

9. «Кик-Заубер» — 70.

10. «Альпин» — 22.