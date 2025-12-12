Видео: «Хонда» опубликовала запись со звуком своей силовой установки на сезон-2026 Ф-1

Японская компания «Хонда» опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором записан звук силовой установки, разрабатывающейся на сезон-2026 Формулы-1.
С сезона-2026 «Хонда» будет сотрудничать с британским коллективом «Астон Мартин», поставляя для них свои силовые установки. До этого японцы работали с австрийской командой «Ред Булл».
Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:
1. «Макларен» — 833 очка.
2. «Мерседес» — 469.
3. «Ред Булл» — 451.
4. «Феррари» — 398.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 89.
8. «Хаас» — 79.
9. «Кик-Заубер» — 70.
10. «Альпин» — 22.