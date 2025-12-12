Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен пропустит гала-вечер ФИА в Узбекистане — Эрик ван Харен

Макс Ферстаппен пропустит гала-вечер ФИА в Узбекистане — Эрик ван Харен
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», пропустит гала-вечер Международной автомобильной федерации (ФИА) в Ташкенте, о чём сообщил журналист Эрик ван Харен.

«Ландо Норрис будет официально признан чемпионом мира сегодня на гала-вечере ФИА. Макс Ферстаппен не поехал в Узбекистан. Пилот «Ред Булл» болен и поэтому отказался от поездки», — написал ван Харен в социальной сети Х.

Сезон-2025 нидерландец закончил на второй позиции в личном зачёте, набрав 421 очко. Чемпионом стал британский гонщик Ландо Норрис из команды «Макларен» — 423.

Материалы по теме
«Стал невероятно совершенной личностью». Марко — о взаимоотношениях с Максом Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android