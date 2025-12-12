Макс Ферстаппен пропустит гала-вечер ФИА в Узбекистане — Эрик ван Харен

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», пропустит гала-вечер Международной автомобильной федерации (ФИА) в Ташкенте, о чём сообщил журналист Эрик ван Харен.

«Ландо Норрис будет официально признан чемпионом мира сегодня на гала-вечере ФИА. Макс Ферстаппен не поехал в Узбекистан. Пилот «Ред Булл» болен и поэтому отказался от поездки», — написал ван Харен в социальной сети Х.

Сезон-2025 нидерландец закончил на второй позиции в личном зачёте, набрав 421 очко. Чемпионом стал британский гонщик Ландо Норрис из команды «Макларен» — 423.