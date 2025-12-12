Скидки
Фото: Виталий Петров и Сергей Сироткин посетили ассамблею ФИА в Узбекистане

Делегация Российской автомобильной федерации (РАФ) в лице двух бывших гонщиков Формулы-1 Виталия Петрова и Сергея Сироткина посетила генеральную ассамблею Международной автомобильной федерации (ФИА) в Ташкенте, Узбекистан.

Фото: SMP Racing

«Мы провели ряд важных встреч. В частности, с представителями ФИА и с представителями автоспортивной федерации Узбекистана. Со всеми пообщались тепло и искренне, разработали планы по дальнейшему взаимодействию», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП».

В пятницу, 12 декабря, в рамках ассамблеи состоялись выборы президента ФИА, по результатам которых Мохаммед бен Сулайем был переизбран на второй четырёхлетний срок.

Официально
Мохаммед бен Сулайем переизбран президентом ФИА. Других кандидатов не было
