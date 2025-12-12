«Не хнычь слишком много, не жалуйся, просто действуй!» Ферстаппен — о важности психологии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о важности психологии в автоспорте.

«Психология? Да, это невероятно важно! Не все одинаково хорошо справляются с давлением; это должно быть врождённым. Многому можно научиться, но некоторые вещи действительно должны укорениться в вас, как в личности, и вы не сможете полностью научить этому.

Что касается меня, я думаю, что это сочетание врождённого и приобретённого. С самого раннего возраста я всегда говорил: «Не хнычь слишком много, не жалуйся, просто действуй!» — приводит слова Ферстаппена Formule1.