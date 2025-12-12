«Видели вспышки гениальности». Росберг заявил, что Хэмилтон не должен уходить из «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 и чемпион 2016 года Нико Росберг высказался о будущем семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Считаю, что он должен продолжать. Уйти сейчас — это не хорошо. Он только-только начал этот проект с «Феррари». И сдаться после первого сезона? Так не работает. Он должен продолжить, дать этому ещё один шанс и надеяться, что почувствует себя комфортно в машине следующего года.

Возможно, машина будет хорошей? В этом году болид был не очень. Его главной трудностью в этом сезоне был темп в квалификации. В гонках мы видели вспышки гениальности снова и снова. Ему не хватало именно квалификационного темпа, но с учётом того, что машина в следующем году будет совсем другой, возможно, он сможет вернуть часть той самой старой магии в квалификациях.

Надежда всё ещё есть, безусловно», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.