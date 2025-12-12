Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Видели вспышки гениальности». Росберг заявил, что Хэмилтон не должен уходить из «Феррари»

«Видели вспышки гениальности». Росберг заявил, что Хэмилтон не должен уходить из «Феррари»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 и чемпион 2016 года Нико Росберг высказался о будущем семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Считаю, что он должен продолжать. Уйти сейчас — это не хорошо. Он только-только начал этот проект с «Феррари». И сдаться после первого сезона? Так не работает. Он должен продолжить, дать этому ещё один шанс и надеяться, что почувствует себя комфортно в машине следующего года.

Возможно, машина будет хорошей? В этом году болид был не очень. Его главной трудностью в этом сезоне был темп в квалификации. В гонках мы видели вспышки гениальности снова и снова. Ему не хватало именно квалификационного темпа, но с учётом того, что машина в следующем году будет совсем другой, возможно, он сможет вернуть часть той самой старой магии в квалификациях.

Надежда всё ещё есть, безусловно», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
«Не хнычь слишком много, не жалуйся, просто действуй!» Ферстаппен — о важности психологии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android