Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: я в 19 лет был в каком-то смысле идиотом, но Антонелли справляется

Вольф: я в 19 лет был в каком-то смысле идиотом, но Антонелли справляется
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об итальянском гонщике команды Андреа Кими Антонелли.

«Мы предельно откровенны с Кими, независимо от того, хорошую гонку он провёл или плохую. Иногда приходится напоминать себе, что общаемся не со взрослым человеком. Кими всё-таки скорее ребёнок, чем взрослый. Ему всего 19 лет. Конечно, он профессионал, который занимался картингом и гонками всю свою жизнь. Но мы ожидаем такой зрелости и роста, это почти что невыполнимая задача, учитывая интерес к нему и давление на него со стороны прессы после неудач. Плюс у него очень быстрый и опытный напарник, однако он всё равно справляется.

Это демонстрирует, насколько у него большой потенциал. Я в 19 лет был в каком-то смысле идиотом, не справился бы с давлением. Когда при общении с ним я бываю немного суров, приходится чуть ли не сдерживаться, напоминая себе, что он всё ещё ребёнок», – приводит слова Тото Вольфа пресс-служба серии.

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android