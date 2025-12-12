Вольф: я в 19 лет был в каком-то смысле идиотом, но Антонелли справляется

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об итальянском гонщике команды Андреа Кими Антонелли.

«Мы предельно откровенны с Кими, независимо от того, хорошую гонку он провёл или плохую. Иногда приходится напоминать себе, что общаемся не со взрослым человеком. Кими всё-таки скорее ребёнок, чем взрослый. Ему всего 19 лет. Конечно, он профессионал, который занимался картингом и гонками всю свою жизнь. Но мы ожидаем такой зрелости и роста, это почти что невыполнимая задача, учитывая интерес к нему и давление на него со стороны прессы после неудач. Плюс у него очень быстрый и опытный напарник, однако он всё равно справляется.

Это демонстрирует, насколько у него большой потенциал. Я в 19 лет был в каком-то смысле идиотом, не справился бы с давлением. Когда при общении с ним я бываю немного суров, приходится чуть ли не сдерживаться, напоминая себе, что он всё ещё ребёнок», – приводит слова Тото Вольфа пресс-служба серии.