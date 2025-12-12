Скидки
«Есть шанс, что в следующем году буду не только резервистом». Цунода — о своём будущем

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался о своём будущем в Формуле-1.

«Новости не ощущались, словно конец света. Нужно было провести ещё этап в Абу-Даби, так что думал только о гонке. Есть шанс, что в следующем году буду не только работать на симуляторе и резервным пилотом. Я слышал о разных сценариях. Но пока планирую отдохнуть, а затем начать тренировки перед следующим сезоном.

Мне сейчас всего 25 лет, у меня есть пространство для прогресса. Это только начало. Может быть, это окончание главы, но не терпится увидеть развитие истории. Нужно узнать новые вещи, посмотреть на ситуацию под другим углом, не терпится начать. Я невероятно мотивирован на следующий сезон», – приводит слова Юки Цуноды Motorsport.

