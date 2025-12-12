Скидки
Формула-1 и ФИА объявили о подписании нового Договора согласия

Пресс-служба Формулы-1 объявила о подписании нового, девятого по счёту Договора согласия. Новый Договор согласия рассчитан до 2030 года.

Этот договор гарантирует, что ключевые заинтересованные стороны в спорте, Формула-1 как обладатель коммерческих прав, ФИА как руководящий орган мирового автоспорта и команды Формулы-1, полностью объединяются в отношении фундаментальных коммерческих и управленческих структур, которые будут лежать в основе следующих пяти лет развития спорта.

«Сегодня важный день для Формулы-1. Отмечая 75-летие этого невероятного вида спорта, мы гордимся тем, что пишем следующую главу в нашей долгой и удивительной истории. Это соглашение гарантирует, что Формула-1 находится в наилучшем положении для дальнейшего роста во всем мире. Хочу поблагодарить президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема и все команды за сотрудничество и решимость добиться наилучших результатов для всего спорта в ходе наших обсуждений. Нам есть чем гордиться, но мы также сосредоточены на возможностях и захватывающем потенциале Формулы-1 в предстоящие годы», — подчеркнул Стефано Доменикали.

