Главная Авто Новости

Ферстаппен: некоторым командам нужно 20 лет, чтобы снова начать побеждать

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о ходе сезона-2025 для австрийской команды.

«Каждый специалист важен для такого успеха. Особенно в таком сезоне, когда мы пережили сложные времена. Оставались единым целым, и это сработало. Да, конечно, проиграть всего два очка — это отстой, но мы можем невероятно гордиться тем, как прошли эти тяжёлые времена и снова начали побеждать в этом же сезоне.

Возможно, некоторые команды способны на такое на следующий год, возможно, им нужно два сезона. Некоторым нужно 20 лет. Это впечатляет, очень горжусь быть частью этой команды. Этот коллектив для меня как вторая семья», – приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport Week.

