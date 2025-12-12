Скидки
Ферстаппен поздравил бен Сулайема с переизбранием, а «Макларен» — с титулом

Ферстаппен поздравил бен Сулайема с переизбранием, а «Макларен» — с титулом
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», записал видеообращение, поздравив президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема с переизбранием, а команду «Макларен» и Ландо Норриса — с титулом. Напомним, Ферстаппен из-за болезни пропускает церемонию ФИА Гала в Ташкенте.

«Жаль, что не могу быть с вами сегодня. Хотел бы поздравить в первую очередь нашего президента Мохаммеда бен Сулайема с переизбранием. Поздравляю всех сегодняшних победителей. Знаю, как упорно все работают ради успеха, вы можете гордиться собой и наслаждаться этим вечером.

Если говорить о нашем чемпионате, хотел бы от всей души поздравить «Макларен», особенно Ландо Норриса. Вы провели невероятный сезон, бороться с вами было действительно круто. Наслаждайтесь, берегите себя и проведите отличный вечер. Увидимся с вами в 2026 году», — сказал Ферстаппен в видеообращении.

