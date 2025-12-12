Пилот молодёжной программы «Феррари» признан новичком года по версии ФИА

Бразильский гонщик молодёжной программы «Феррари», чемпион Формулы-3 2025 года Рафаэл Камара был признан новичком года по версии Международной автомобильной федерации (ФИА).

Камара был удостоен престижной награды на церемонии награждения ФИА Гала, которая проходит сегодня, 12 декабря в Ташкенте (Узбекистан).

Нынешний сезон для бразильца был первым в чемпионате Формулы-3, гонщик с первой попытки смог стать чемпионом серии, одержав четыре победы.

Камара стал вторым бразильцем, выигравшим награду подряд, в прошлом году новичком года был признан Габриэл Бортолето. Первым в истории обладателем награды стал россиянин Даниил Квят в 2014 году.