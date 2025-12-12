Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот молодёжной программы «Феррари» признан новичком года по версии ФИА

Пилот молодёжной программы «Феррари» признан новичком года по версии ФИА
Комментарии

Бразильский гонщик молодёжной программы «Феррари», чемпион Формулы-3 2025 года Рафаэл Камара был признан новичком года по версии Международной автомобильной федерации (ФИА).

Камара был удостоен престижной награды на церемонии награждения ФИА Гала, которая проходит сегодня, 12 декабря в Ташкенте (Узбекистан).

Нынешний сезон для бразильца был первым в чемпионате Формулы-3, гонщик с первой попытки смог стать чемпионом серии, одержав четыре победы.

Камара стал вторым бразильцем, выигравшим награду подряд, в прошлом году новичком года был признан Габриэл Бортолето. Первым в истории обладателем награды стал россиянин Даниил Квят в 2014 году.

Материалы по теме
Фото: Виталий Петров и Сергей Сироткин посетили ассамблею ФИА в Узбекистане
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android