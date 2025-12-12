Скидки
Российских гонщиков наградили на гала-вечере ФИА в Ташкенте

Российский гонщик Сергей Ременник и его соотечественник, штурман Алексей Игнатов получили награды на гала-вечере Международной автомобильной федерации (ФИА), проходящем в Ташкенте (Узбекистан). Ременник и Игнатов по итогам сезона завоевали Кубок мира ФИА по бахам в категории Challenger и бронзу абсолютного зачёта.

«С первого старта стало ясно — это совершенно особенная история. Ралли-рейды требовательны: пилоты валят на все деньги, но без стенограммы трассы. Здесь важно читать рельеф, быстро адаптироваться и принимать решения на ходу будь то пустыня или извилистые гравийные дороги. Каждый этап сезона приносил новые задачи, неожиданные ситуации и маленькие победы. Мне действительно интересно развиваться в ралли-рейдах, искать новые вызовы и учиться с каждой гонкой. Думаю, мы здесь задержимся надолго.

И, конечно, ничего из этого не было бы возможно без людей, которые поддерживали нас весь сезон: наши семьи, которые терпеливо позволяли отлучаться на гонки, команда Нассера Аль-Аттии — настоящие профессионалы, друзья и соперники, вместе с которыми мы делаем друг друга лучше, а также медиа- и фотокоманда, которая делилась нашими приключениями с болельщиками. Каждый яркий момент на трассе, как и эта награда, их заслуга, так же, как и наша», — приводит слова Ременника пресс-служба пилота.

