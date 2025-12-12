Скидки
Обгон Ферстаппеном Пиастри в Имоле признан действием года в Формуле-1

Обгон четырёхкратным чемпионом мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном австралийского гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на старте Гран-при Эмилии-Романьи был признан действием года в Формуле-1 на церемонии награждения ФИА Гала.

Этот обгон был признан самым зрелищным событием в Формуле-1 в 2025 году.

Напомним, Макс Ферстаппен пропускает церемонию, проходящую в Ташкенте (Узбекистан).

По итогам сезона-2025 Формулы-1 Ферстаппен занял второе место в личном зачёте, уступив британскому гонщику «Макларена» Ландо Норрису. Норрис впервые в карьере стал чемпионом мира. Кубок конструкторов по итогам сезона завоевала команда «Макларен».

