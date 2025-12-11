Скидки
Ландо Норрису вручили чемпионский кубок

Британский пилот «Макларена», новоиспечённый чемпион мира Ландо Норрис получил свой чемпионский кубок на церемонии вручения наград ФИА в Ташкенте (Узбекистан).

«Спасибо команде за невероятный болид, который позволил нам одержать столько побед. Спасибо Оскару Пиастри, потрясающему напарнику по команде, который помог мне значительно улучшить свои навыки за последние три года и сделать «Макларен» той командой, которой она является сегодня. А также Максу Ферстаппену за то, что он бросал нам вызов и оказывал на нас давление.

Наконец, живу мечтой, которая была у меня в детстве. Я вырос, соревнуясь с такими чемпионами, как Льюис Хэмилтон, Макс, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо и другими гонщиками, на которых равнялся, и в этом году мне удалось их победить. Очень горжусь», — приводит слова Норриса AS.

