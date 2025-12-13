Скидки
В ФИА внесли изменения в правила использования активной аэродинамики в дождь

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в правила использования активной аэродинамики на болидах в сезоне-2026. Об этом сообщает The Race.

В частности, на усмотрение гоночной дирекции может быть введён специальный режим «частичной активации» активной аэродинамики. Это было сделано на случай ухудшения погодных условий над трассой — начавшегося дождя.

Симуляции показали, что оба варианта — и включение, и выключение активной аэродинамики — могут привести к проблемам у машин на влажной трассе. В случае если они останутся активными на прямой, машины будут сильно страдать от недостаточной поворачиваемости, а в обратном случае из-за повышенного прижима на прямых возрастёт нагрузка на планку скольжения, что может приводить к дисквалификациям.

В частично активированном режиме, который будет вводить дирекция гонки, элементы переднего крыла будут находиться в режиме движения по прямой (то есть опущены), а закрылки заднего крыла — в режиме прохождения поворотов (то есть подняты).

