«Теперь я могу оплатить». Норрис выругался матом на церемонии ФИА

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис выругался матом на церемонии награждения Международной автомобильной федерации (ФИА), которая прошла 12 декабря в Ташкенте (Узбекистан).

«Могу я так говорить здесь? Всё хорошо?» — сказал Норрис после инцидента.

«10 тысяч!» — ответил Норрису президент ФИА Мохаммед бен Сулайем, напомнив о штрафе за использование нецензурных выражений на официальных мероприятиях ФИА.

«О, прошу прощения, меня штрафанули. Ну, теперь я могу это оплатить», — пошутил Норрис в ответ.

Напомним, 26-летний британский автогонщик, выступающий за команду «Макларен», по итогам финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби стал чемпионом в личном зачёте.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал вице-чемпионом.

