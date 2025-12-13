Скидки
«Это портит его репутацию». Росберг — о ситуации Хэмилтона в «Феррари»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о ситуации с его бывшим напарником, семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном в «Феррари».

«Ему действительно тяжело со всем этим справляться, потому что его напарник по команде его обгоняет, а он в это время борется за попадание во второй сегмент квалификации и постоянно вылетает с трассы. Это настоящий кошмар. Я думаю, что для него лично ситуация даже хуже, чем кажется со стороны. Он лучший, и мы никогда не будем это оспаривать, но всё это немного портит его репутацию», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Хэмилтон закончил сезон на шестом месте в личном зачёте, впервые в карьере не сумев завоевать ни одного подиума за сезон.

Хэмилтон так и не овладел машиной, Антонелли завалил концовку. Оценки за ГП Абу-Даби
