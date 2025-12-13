Скидки
Ватанабэ: «Хонда» не может обойтись без Формулы-1

Ватанабэ: «Хонда» не может обойтись без Формулы-1
Комментарии

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ объяснил, почему японская компания присутствует в Формуле-1.

«Думаю, «Хонда» не может обойтись без Формулы-1. Однако если рассматривать конкретно технологии, то изменения в регламенте по силовым агрегатам, которые вступят в силу в 2026 году, стали важным фактором в решении вернуться в этот вид спорта. Эти правила поощряют равное распределение мощности между двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, при этом мощность последнего увеличивается почти втрое.

Добавим к этому требование использовать передовые экологически чистые виды топлива, и это полностью соответствует философии «Хонды» в вопросе будущих силовых установок. Это соответствует в том числе и нашей бизнес-ориентации. Вершина автоспорта — это место, где мы можем совершенствовать наши технологии и при этом выступать на мировой арене, которая позволит нам продемонстрировать всё это. Это важно для будущего компании», — приводит слова Ватанабэ пресс-служба «Астон Мартин».

Комментарии
