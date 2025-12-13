Ферстаппен — лучший в рейтинге пилотов от Sky Sports, Норрис — третий, Хэмилтон — 15-й

Телеканал Sky Sports представил рейтинг лучших пилотов Формулы-1 в сезоне-2025. Наивысший балл по итогам голосования получил пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Новоиспечённый обладатель титула Ландо Норрис из «Макларена» занял только третье место, помимо Ферстаппена, уступив гонщику «Мерседеса» Джорджу Расселлу.

Рейтинг пилотов Формулы-1 в сезоне-2025 от Sky Sports:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,5.

2. Джордж Расселл («Мерседес») – 9.

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,5.

4-5. Оскар Пиастри («Макларен») – 8.

4-5. Шарль Леклер («Феррари») – 8.

6-8. Карлос Сайнс («Уильямс») – 7,5.

6-8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») – 7,5.

6-8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,5.

9-13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 7.

9-13. Алекс Албон («Уильямс») – 7.

9-13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7.

9-13. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7.

9-13. Оливер Берман («Хаас») – 7.

14. Габриэл Бортолето («Заубер») – 6,5.

15-16. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6.

15-16. Эстебан Окон («Хаас») – 6.

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 5,5.

18-19. Юки Цунода («Ред Булл») – 5.

18-19. Франко Колапинто («Альпин») – 5.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 4,5.

21. Джек Дуэн («Альпин») – 4.