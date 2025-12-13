Скидки
Шарль Леклер высоко оценил ташкентский колорит

Шарль Леклер высоко оценил ташкентский колорит
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об Узбекистане, который он посетил ради гала-вечера Международной автомобильной федерации (ФИА), который прошёл 12 декабря в Ташкенте.

«Это просто невероятно! То, что я сегодня увидел, поражает воображение. Не уверен, что где-то ещё я видел такое внимание абсолютно ко всем деталям, как в этом центре. Он великолепен, а я очень интересуюсь культурой других стран. У Узбекистана прекрасная и очень интересная история, для меня большая честь быть приглашённым сюда, и я стараюсь побольше узнать об это стране», — приводит слова Леклера RaceFans.

По итогам сезона Шарль занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Шарль Леклер и его невеста оценили узбекский колорит. Видео
