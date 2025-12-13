Ферстаппен — лучший по итогам сезона по версии The Race, Норрис — 4-й, Хэмилтон — 14-й

Издание The Race представило рейтинг лучших пилотов Формулы-1 в сезоне-2025. Первое место по итогам голосования получил пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Новоиспечённый обладатель титула Ландо Норрис из «Макларена» занял только четвёртое место, помимо Ферстаппена, уступив гонщику «Мерседеса» Джорджу Расселлу и гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру.

Другой пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам голосования стал только 14-м.

Рейтинг пилотов Формулы-1 в сезоне-2025 от The Race:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

3. Шарль Леклер («Феррари»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

8. Карлос Сайнс («Уильямс»).

9. Алекс Албон («Уильямс»).

10. Пьер Гасли («Альпин»).

11. Оливер Берман («Хаас»).

12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

13. Нико Хюлькенберг («Заубер»).

14. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

15. Габриэл Бортолето («Заубер»).

16. Эстебан Окон («Хаас»).

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

19. Юки Цунода («Ред Булл»).

20. Франко Колапинто («Альпин»).

21. Джек Дуэн («Альпин»).