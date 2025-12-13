«Посмотрите, кто посетил завод». Хэмилтон приехал в Маранелло после окончания сезона-2025

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон посетил завод «Феррари» в Маранелло после окончания сезона-2025. Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды на своей странице в социальных сетях.

«Посмотрите, кто посетил завод», — говорится в сообщении на странице «Феррари» в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Хэмилтон закончил сезон на шестом месте в личном зачёте, впервые в карьере не сумев завоевать ни одного подиума за сезон.

Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2025 стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место по итогам сезона досталось четырёхкратному чемпиону мира, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.