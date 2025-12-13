Ландо Норрис попал в шорт-лист премии «Спортсмен года» BBC

Чемпион Формулы-1 2025 года Ландо Норрис номинирован на премию BBC Sports Personality of the Year. Он вошёл в шорт-лист из шести спортсменов, которых назвала вещательная корпорация.

Помимо Норриса, в список номинантов вошли футболистки сборной Англии Ханна Хэмптон и Клои Келли, регбистка Элли Килданн, дартсмен Люк Литтлер и гольфист Рори Макилрой. Победитель будет определён путём зрительского голосования в прямом эфире церемонии 18 декабря.

Норрис, ставший в этом году 11-м британским чемпионом мира в истории Формулы-1, опередил в финале пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена всего на два очка. Его победа принесла «Макларену» первый титул с 2008 года.

Директор BBC Sport Алекс Кей-Джельски назвал уходящий год захватывающим дух и отметил, что каждый из номинантов подарил зрителям моменты высочайшего мастерства.