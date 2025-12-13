Скидки
В «Ред Булл» опасаются, что Ферстаппену не понравится Формула-1 в 2026 году — Чандхок

В «Ред Булл» опасаются, что Ферстаппену не понравится Формула-1 в 2026 году — Чандхок
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports Карун Чандхок считает, что некоторые сотрудники «Ред Булл» на фоне грядущих изменений в регламенте опасаются, что их пилоту Максу Ферстаппену может перестать нравиться Формула-1, это повлияет на его будущее в команде.

«Думаю, есть также вопрос, насколько Макс получит удовольствие от нового поколения машин. Разговаривал с некоторыми людьми из «Ред Булл» в аэропорту Сан-Паулу — и они все были немного нервными, говоря: «На самом деле, беспокоюсь, что Максу может просто не понравиться Формула-1 в 2026 году». И это может быть непросто, потому что совершенно другой стиль гонок», — заявил Чандхок в подкасте The F1 Show.

По его словам, сотрудники команды надеются, что этого не случится, но если опасения подтвердятся, это может сыграть на руку напарнику Ферстаппена Исаку Хаджару.

В 2026 году команду ждёт новая силовая установка от «Форд». Всё это происходит на фоне радикальной смены технических регламентов, в которой многие в паддоке видят шанс для команд с лучшими двигателями. Ферстаппен уже предупредил, что предсезонные тесты могут быть скучными.

