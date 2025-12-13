Скидки
Питер Уиндзор призвал фанатов протестовать против титула чемпиона мира в Формуле-1

Комментарии

Бывший менеджер «Уильямса» и «Феррари» Питер Уиндзор раскритиковал действующую очковую систему Формулы-1, заявив, что титул чемпиона мира не всегда достаётся сильнейшему гонщику. По его мнению, титул чемпиона мира превратился в маркетинговый инструмент, а не в точное мерило мастерства.

Он сослался на слова легендарного Стирлинга Мосса, который называл систему начисления очков абсурдной и утверждал, что гонки — это не про накопление баллов, а про победы.

«Стирлинг Мосс, вы были абсолютно правы! Ландо Норрис мог выиграть титул по очкам, но кто выиграл больше гонок? Макс Ферстаппен. Кто взял больше поулов? Макс Ферстаппен», — приводит слова Питера портал GPFans.

Он подчеркнул, что Норрис, по его мнению, не обладает всепогодной универсальностью Ферстаппена, особенно в дождевых условиях, и сравнил его с чемпионами прошлого вроде Майка Хоторна и Кеке Росберга, которые также проигрывали в дождь.

Уиндзор призвал болельщиков, если они не согласны с системой, подать петицию владельцам прав Liberty Media и ФИА с требованием отказаться от титула чемпиона мира.

