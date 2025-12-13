Шарль Леклер исключил переговоры о будущем вне «Феррари» — Analisi Tecnica F1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал указание своему менеджеру не вступать в какие-либо контакты с другими командами Формулы-1. Монегаск сосредоточен исключительно на совместном с итальянской командой переходе в новую эпоху регламентов 2026 года.

«Принести домой титул чемпиона мира с «Феррари», а не с любой командой — вот в чём суть. Знаем, на данный момент это его единственная мысль. Ничего другого на горизонте нет. Он сосредоточен на новых правилах, которые вступят в силу с 2026 года», — сообщает итальянское издание Analisi Tecnica F1.

Решение принято на фоне тяжёлого сезона-2025, в котором «Феррари» показала худшие результаты за годы, а Леклер впервые с 2019 года не одержал ни одной победы. Несмотря на это и на постоянный интерес со стороны других коллективов на протяжении последних лет, пилот сохраняет верность итальянской команде и высокий уровень доверия к инженерной группе.

Ранее, в ноябре 2025 года, внутри команды царил осторожный оптимизм в отношении проекта 2026 года, включая новую силовую установку. Отмечалось, что по показателям мощности и гибридной составляющей работа «Феррари» не уступает конкуренту от «Мерседеса», хотя вопросы надёжности оставались открытыми для всех производителей. Эксперты также положительно оценивают аэродинамику и шасси, но объективный вердикт можно будет вынести лишь после выхода на трассу.