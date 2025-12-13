Фернандо Алонсо назвал финиш на 10-м месте в чемпионате Формулы-1 ужасным

Двукратный чемпион мира и гонщик «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо резко оценил итоги сезона-2025, в котором финишировал на 10-м месте в личном зачёте. Испанец назвал этот результат ужасным, но отметил, что доволен своей работой за рулём.

«Это один из худших результатов в моей карьере. Занять 10-е место в личном зачёте — просто ужасно для меня», — приводит слова Алонсо издание GrandPrix.

При этом испанец отметил, что доволен своей личной работой, которая, по его мнению, соответствовала потенциалу неконкурентоспособной машины.

В сезоне-2025 команда «Астон Мартин» заняла лишь седьмое место в Кубке конструкторов, а Алонсо финишировал в очковой зоне в 10 гонках.