Алонсо — о 2026 годе: надежда связана с машиной в четвёртой гонке

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о подготовке к радикальной смене регламентов в 2026 году, отметив, что решающую роль сыграет не стартовый пакет, а скорость разработки в ходе сезона.

«Ожидания превышают то, что показывают факты. Никто не может сказать, что они будут быстрыми, потому что у нас нет никаких справочных данных или слухов. В Барселоне и Бахрейне мы увидим, на каком месте находится каждый. Для меня надежда больше связана с машиной в четвёртой гонке, чем с той, которую мы представим в Австралии. При такой революции через два месяца можно внезапно стать на полсекунды быстрее.

У нас новый завод, новая аэродинамическая труба, и Эдриан Ньюи впервые работает над машиной. Кто сделает лучшую работу, тот будет впереди. Всё зависит от нас — если мы не справимся с задачей с первого раза, нам придётся справиться со второго», — приводит слова испанца издание GrandPrix.

