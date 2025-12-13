Скидки
Льюис Хэмилтон поддержал решение «Феррари» свернуть разработку машины-2025

Льюис Хэмилтон поддержал решение «Феррари» свернуть разработку машины-2025
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что лично поддержал решение «Феррари» досрочно остановить разработку аэродинамики неудачного болида SF-25 ради полного сосредоточения на проекте 2026 года.

«Это не оказало на меня лично психологического воздействия. Не знал в конце года, где мы окажемся; никто этого не ожидал, естественно, ощущения были хуже. Но я выступал за это, это было как: «Мы не можем отстать от других с точки зрения разработки новой машины». Так что поддержал это на 100%, до сих пор считаю, это было правильное решение, особенно с учётом того, где мы были с машиной — мы не боролись за чемпионство», — приводит слова Хэмилтона Racing News 365.

По словам гонщика, такое решение, принятое для полного сосредоточения на проекте 2026 года, сделало сезон сложнее, но команда сохранила позитивный настрой.

