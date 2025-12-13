Хельмут Марко получит около € 10 млн после ухода из «Ред Булл» — Bild

Уходящий из «Ред Булл» советник Хельмут Марко получит свою годовую зарплату за 2026 год в полном объёме. Предположительно, около € 10 млн — в рамках соглашения о «золотом рукопожатии». Об этом сообщает немецкая газета Bild.

В отчёте говорится, хотя Марко сам принял решение уйти, выплата является частью соглашения о «золотом рукопожатии» (щедрое выходное пособие, выплачиваемое руководителю при уходе из компании) между австрийцем и командой и свидетельствует о признании заслуг Марко перед коллективом.

Напомним, в официальном заявлении Марко назвал свои более чем 20 лет в «Ред Булл» необыкновенным и чрезвычайно успешным путешествием. Он добавил, что решение об уходе созрело после того, как команда в этом сезоне вновь не смогла выиграть чемпионат.

Марко был архитектором молодёжной программы «Ред Булл», благодаря которой 16 гонщиков, включая Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса, получили места в Формуле-1.