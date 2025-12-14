Гран-при Монако будет называться Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco с 2026 года

Гран-при Монако, самая престижная уличная гонка календаря, сменит титульного спонсора с 2026 года. Событие будет официально называться Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco в рамках многолетнего соглашения между Формулой-1, Автомобильным клубом Монако (ACM) и люксовым брендом Louis Vuitton.

Это решение продолжает глобальное партнёрство между Формулой-1 и холдингом LVMH, которому принадлежит Louis Vuitton. Бренд уже много лет является неотъемлемой частью уикенда в Монако, создавая уникальный чемпионский чемодан-трофей, который вручается победителю.

«Наш вид спорта основан на неустанном стремлении к совершенству, поэтому я рад объявить об этом историческом партнёрстве», — приводит слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали Motorsport.

В 2026 году Гран-при Монако отметит своё 83-летие, брендинг Louis Vuitton будет широко представлен по всей трассе.