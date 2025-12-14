Скидки
Бывший гонщик Ф-1 заявил, что для Антонелли 2025 год был проще, чем для остальных новичков

Бывший гонщик Ф-1 заявил, что для Антонелли 2025 год был проще, чем для остальных новичков
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер считает, что у Андреа Кими Антонелли, несмотря на замену легендарного Льюиса Хэмилтона, была самая простая задача среди всех дебютантов сезона-2025 благодаря его длительной подготовке в «Мерседесе».

«Антонелли, конечно же, проехал тысячи километров на двухлетней машине «Мерседеса». Он знал машину, уже знал команду, так что для него это было проще всего», — приводит слова Зурера издание F1 Oversteer.

Отвечая на вопрос о сильнейшем дебютанте года, экс-пилот без колебаний назвал гонщика «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара, который сразу после тяжёлого старта доказал, что по праву в Формуле-1. В числе других удачных новичков он также отметил пилотов команд «Хаас» и «Кик-Заубер» Оливера Бермана и Габриэла Бортолето.

Антонелли, занявший в итоговом зачёте седьмое место, в середине сезона пережил сложный этап с четырьмя сходами за шесть гонок в Европе. Однако, по его словам, наставления руководителя команды Тото Вольфа помогли ему преодолеть кризис и вернуться к высоким результатам.

Вольф: я в 19 лет был в каком-то смысле идиотом, но Антонелли справляется
