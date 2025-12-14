Скидки
Макс Ферстаппен: не собираюсь быть руководителем команды в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен категорически исключил для себя возможность после завершения карьеры гонщика занять пост руководителя команды в Формуле-1.

«(смеётся) Я не собираюсь быть руководителем команды в Формуле-1. Ни за что, ни за что! Если ты босс команды Формулы-1, всё равно придётся жить в Англии или Италии. Мне это не нравится. Правда, это практические возражения, но думаю, такая роль слишком велика. Это не то, что мне нравится или к чему я стремлюсь», — приводит слова Ферстаппена издание Racing News 365.

По его словам, после многих лет в Формуле-1 хочется сделать перерыв и заняться другими проектами, включая гонки, но в меньших масштабах и по-своему. Ферстаппен неоднократно заявлял о желании выступить в гонках на выносливость после ухода из «Королевских гонок».

Контракт пилота с «Ред Булл» действует как минимум до конца 2028 года, но его будущее может зависеть от конкурентоспособности команды после смены регламента в сезоне-2026.

