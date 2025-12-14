Эксперт: уход Марко начал процесс ухода из «Ред Булл» Ферстаппена

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел высказался о последствиях ухода Хельмута Марко с поста советника «Ред Булл» по автоспорту.

«Уход Хельмута Марко начал процесс ухода из «Ред Булл» и Макса Ферстаппена. Эти двое всегда были рука об руку. И так было с первого дня, когда они впервые встретились в Австрии. Если, конечно, верить Йосу Ферстаппену. Думаю, я тоже буду скучать по Марко. Я правда считаю его отцом и родоначальником программы «Ред Булл», через которую прошли очень многие талантливые пилоты», — приводит слова Коронела RacingNews365.

Марко 82 года, он занимал должность советника с первого сезона команды в Формуле-1 в 2005 году. За это время «Ред Булл» шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010-2013) и Макс Ферстаппен (2021-2024) по четыре раза становились чемпионами мира. Будучи пилотом, Марко участвовал в «Королевских гонках» с 1971 по 1972 год и завершил карьеру в 29 лет из-за полученной травмы глаза.