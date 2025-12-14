Скидки
Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар посетил турнир PFL и наблюдал за победой Вадима Немкова

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар посетил турнир PFL и наблюдал за победой Вадима Немкова
21-летний франко-алжирский автогонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Ред Булл», стал гостем прошедшего в Лионе, Франция, турнира по смешанным единоборствам PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals.

Фото: Кадр из трансляции

Хаджара несколько раз показывали в трансляции, в том числе и перед мейн-ивентом вечера, в котором 33-летний российский боец Вадим Немков победил бразильца Ренана Феррейру удушающим приёмом «ручной треугольник» в первом раунде и стал новым чемпионом PFL в тяжёлом весе.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра

Хаджар в сезоне-2025 стал дебютантом Формулы-1 в составе команды «Рейсинг Буллз», единожды финишировав на подиуме на Гран-при Нидерландов и набрав по итогам сезона 51 очко (12-е место в личном зачёте). В 2026-м Исак будет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

