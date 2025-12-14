«Моя спина просто разваливается». Ферстаппен — о прошлом поколении болидов Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о прошлом поколении болидов Формулы-1, для которых сезон-2025 стал последним.

«Я точно не буду скучать по этим болидам. Поначалу было весело, преследовать соперников вплотную было здорово, но с течением времени всё удовольствие пропало. Возможно, преследовать оппонентов стало удобнее, эти болиды лучше поддавались контролю. В то же время машины прошлого поколения страдали от сильной избыточной и недостаточной поворачиваемости. Но в итоге уровень аэродинамической прижимной силы упал слишком сильно и слипстрим стал совсем не так эффективен, как раньше. Этого эффекта перестало хватать для обгонов.

Так что да, спустя годы этими болидами стало не очень приятно управлять. Моя спина просто разваливается на части, ноги постоянно болели. Если бы мы были на соревнованиях по мотокроссу, то нам бы не стоило жаловаться. Но я бы всё-таки предпочёл машины образца 2015-2016 годов», — приводит слова Ферстаппена Formula Passion.