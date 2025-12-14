Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Моя спина просто разваливается». Ферстаппен — о прошлом поколении болидов Формулы-1

«Моя спина просто разваливается». Ферстаппен — о прошлом поколении болидов Формулы-1
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о прошлом поколении болидов Формулы-1, для которых сезон-2025 стал последним.

«Я точно не буду скучать по этим болидам. Поначалу было весело, преследовать соперников вплотную было здорово, но с течением времени всё удовольствие пропало. Возможно, преследовать оппонентов стало удобнее, эти болиды лучше поддавались контролю. В то же время машины прошлого поколения страдали от сильной избыточной и недостаточной поворачиваемости. Но в итоге уровень аэродинамической прижимной силы упал слишком сильно и слипстрим стал совсем не так эффективен, как раньше. Этого эффекта перестало хватать для обгонов.

Так что да, спустя годы этими болидами стало не очень приятно управлять. Моя спина просто разваливается на части, ноги постоянно болели. Если бы мы были на соревнованиях по мотокроссу, то нам бы не стоило жаловаться. Но я бы всё-таки предпочёл машины образца 2015-2016 годов», — приводит слова Ферстаппена Formula Passion.

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android