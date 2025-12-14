Штайнер: Норрис доказал, что не обязательно быть очень агрессивным гонщиком

Экс-руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о победе пилота «Макларена» Ландо Норриса в чемпионате мира.

«Главной звездой стал Ландо Норрис. Он заслужил титул. Он сделал всё, что от него требовалось, чтобы стать чемпионом. Его не в чем винить. В последней гонке сезона он не допустил ошибок и просто добрался до финиша, что обеспечило ему нужный результат. Да, он оторвался не так сильно, но это и неважно. Макс Ферстаппен правильно сказал – в итоге соперник просто набрал больше очков. Так что неважно, с каким преимуществом он выиграл – два там очка или одно. Он сделал всё, чтобы выиграть чемпионат.

Лично мне Ландо доказал, что, как он и говорил, для того, чтобы стать чемпионом, не обязательно быть очень агрессивным гонщиком. Доказал ли он, что уже входит в число великих чемпионов? Нет. Для этого ему нужно выиграть ещё парочку титулов. Но в Абу-Даби он всё сделал правильно. Ему нужно отдать должное, его много критиковали, а он заслуживает большего», – приводит слова Норриса RacingNews365.