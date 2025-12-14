«Скоро увидимся». Марко рассказал о реакции Ферстаппена на его уход из «Ред Булл»

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о реакции четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на его уход из команды.

«Поскольку мы продолжали борьбу за титул, я решил подождать. Я не хотел беспокоить Макса этим. В понедельник мы все должны были вместе поужинать в Дубае. Макс тоже должен был посетить ужин. Я хотел сказать ему об этом сам, но логистические обстоятельства вынудили Ферстаппена отменить встречу. Поэтому я позвонил ему, как только вернулся домой.

Разговор? Макс был меланхоличен. Мы сказали друг другу, что никогда не смели мечтать о наших достижениях. Макс сказал, что мы скоро увидимся. Из всех гонщиков за эти годы у меня с ним сложились самые тесные отношения. Нам не нужно много говорить. Нескольких слов достаточно, чтобы понять чувства друг друга. Я могу сказать, что это был эмоциональный телефонный разговор, да», — приводит слова Марко De Telegraaf.